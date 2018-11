ROMA – Barbara Palombelli è preoccupata per il figlio e si sfoga con Ritadalla Chiesa durante la puntata di Stasera Italia. La moglie dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, ha spiegato che il loro figlio di colore è spaventato dalla situazione che si respira in Italia. “Mamma mi guardano in modo diverso”, gli avrebbe detto il ragazzo.

La conduttrice di Stasera Italia ha confessato durante la trasmissione televisiva di soffrire come madre per il proprio figlio e per il razzismo che dilaga. La Palombelli ha detto alla Dalla Chiesa: “Io ho un figlio di colore. Mi dice: ‘Mamma, da qualche mese mi guardano in maniera diversa sulla metropolitana’. Questo mi spezza il cuore come mamma, ma in generale come cittadina, perché io ho cercato di allevare mio figlio facendogli vedere i modelli vincenti nel calcio, nello sport, nella moda. Ho cercato di dirgli: ‘Guarda, in molti casi voi siete superiori a noi’. Adesso faccio molta fatica”.