ROMA – Intervistata da “Repubblica”, Barbara Palombelli ammette di aver fatto un piccolo miracolo con il suo “Forum”: “Abbiamo conquistato il daytime, abbiamo battuto Rai 1. Siamo diventati il traino del Tg5 portandolo al 22-23% di share, riuscendo persino a superare il Tg1”.

Ascolti record hanno portato la Palombelli a occupare vari spazi in palinsesto, con il bis su Rete 4 con “Lo sportello di Forum” e in prime time con “Stasera Italia”: “La televisione mi ha cambiato, ho fatto una grande inchiesta sull’Italia ascoltando tante voci e sulla politica non ho sbagliato più. Per esempio ho capito che avrebbe vinto Trump. So cosa vuole la gente”.

Anche per questo, sottolinea, “a Mediaset ho libertà assoluta. Ho parlato alle 4 di pomeriggio di unioni civili senza chiedere il permesso a nessuno. A Stasera Italia non ho copione né auricolari. Dico quello che penso. Impagabile”.

Le parole di Serena Rutelli.

Solo qualche giorno fa, intervistata dal “Corriere della Sera”, aveva parlato la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, Serena, appena uscita dalla casa del “Grande Fratello”.

“Se sono cambiata? Completamente cambiata. Prima ero insicura, avevo paura dei giudizi della gente, ora non più. Se devo dire una cosa, la dico senza occuparmi di cosa potrà pensare la gente. Io poi ero davvero timida, non parlavo tanto con le persone: lì sei obbligato a farlo e questo mi è servito. Prima se uscivo con amici e c’era qualcuno che non conoscevo, non riuscivo proprio a chiacchierare, ero timorosa. Grazie al Gf ho vinto questa timidezza”.

Per lei – chiede Maria Volpe del “Corriere” – il GF è stato un momento particolarmente importante: sua madre biologica, mai vista nè conosciuta, le ha scritto una lettera e altrettanto hanno fatto i suoi fratelli biologici. Qual è stato e qual è il suo stato d’animo?