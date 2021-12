Barbara Piattelli chi è: età, dove e quando è nata, il padre Bruno, il sequestro, Racconti Criminali. La figlia dello stilista Bruno Piattelli che nel 1980 venne sequestrata dall’ndragnheta è tra gli ospiti di Oggi è un altro Giorno.

Dove e quando è nata: padre, marito e biografia di Barbara Piattelli

Barbara Piattelli è salita alle cronache per il suo sequestro, uno dei più lunghi avvenuti in Italia. Il fatto è avvenuto nel 1980 quando lei ha 27 anni: quindi oggi dovrebbe avere 68 anni. Ha un fratello di nome Massimiliano. E’ stata sposata con Ariel Arbib che appartiene ad una famiglia ebraica di Libia. Non si hanno informazioni su eventuali figli ne sul luogo in cui Barbara è nata.

Suo padre Bruno era lo stilista “scandaloso” che mandò per primo gli uomini in passerella. È morto a 94 anni nel maggio di quest’anno. Bruno Piattelli era considerato il maestro della giacca perfetta, dello stile impeccabile che ha fatto scuola nel mondo. Uno stilista “scandaloso” che aveva osato mandare in passerella i maschi.

Il sequestro di Barbara Piattelli

Barbara Piattelli sta rientrando a casa con la madre Vittoria a Roma il 10 gennaio 1980. È di corsa, perché ha un appuntamento con il fidanzato per andare a vedere il nuovo spettacolo di Carlo Verdone. Entra con l’auto in garage: qui, due banditi o forse tre l’aggrediscono.

Tirano lei fuori dalla macchina e gettano in terra la madre, minacciandola con la pistola. Barbara ha solo 27 anni e il suo diventerà uno dei più lunghi rapimenti a scopo d’estorsione di cui sia stata vittima una donna.

Il racconto del sequestro a Racconti Crimali

Per la prima volta dopo oltre 40 anni, Barbara ha deciso di ripercorrere il sequestro rimasto in parte misterioso e i mesi durissimi di prigionia che seguirono. Il tutto in un documentario dal titolo “343 giorni all’inferno” che fa parte della serie Racconti Criminali. Il documentario è andato in prima visione esclusiva su RaiPlay a partire dal 25 novembre.