Barbara Serra chi è, età, marito, figli, vita privata, Miss Italia 1996, carriera e biografia

Chi è Barbara Serra: età, altezza, marito, figli, vita privata, Miss Italia 1996, carriera e biografia della giornalista di Al Jazeera ospite questa sera, 21 maggio, di Propaganda Live su La7.

Dove e quando è nata, età, biografia di Barbara Serra

Nata a Milano il 19 agosto del 1974 (età 46 anni) da padre sardo e madre siciliana, Barbara Serra si è trasferita con la famiglia in Danimarca dove ha completato gli studi scolastici prima di trasferirsi a Londra per completare la sua preparazione professionale. A Londra ha studiato alla prestigiosa London School of Economics, ottenendo una laurea in relazioni internazionali. Parla perfettamente quattro lingue: italiano, inglese, danese e francese.

La madre siciliana e il padre sardo, le hanno trasmesso una bellezza mediterranea, che l’ha portata in gara a Miss Italia, nel 1996.

Barbara Serra, la carriera giornalistica dalla BBC ad Al Jazeera

Completato il percorso di studi, ha cominciato a collaborare con la BBC nel 2000. Per l’emittente britannica ha condotto il programma d’informazione Today e lavorato come reporter per il BBC London News. Tre anni dopo passa a Sky News, dove firma servizi di cronaca locale ed internazionale, lavorando anche come corrispondente all’estero per seguire i funerali di Papa Giovanni Paolo II ed il processo a Michael Jackson.

Nel 2005 viene scelta da Channel 5 per condurre il Tg, diventando la prima giornalista non madrelingua a condurre un telegiornale in Gran Bretagna. Dal 2007, invece, fa parte della redazione inglese dell’emittente araba Al Jazeera. Per l’emittente araba ha seguito il viaggio di Benedetto XVI in Terra Santa. Nel 2014 ha pubblicato il libro ‘Gli italiani non sono pigri’, per il quale ha ricevuto il premio Caccuri e nel 2019 ha ricevuto l’onorificenza Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia dal nostro governo.

In Italia è opinionista del programma Tv Talk di Rai 3. Nel 2011 ha condotto sulla stessa rete il programma televisivo Cosmo.

Marito e figli, vita privata di Barbara Serra

Barbara Serra è sposata con Mark Austin. Il loro matrimonio si è celebrato nel luglio del 2008 a Carloforte, sull’isola di San Pietro in Sardegna. La coppia ha un figlio nato nel 2016.