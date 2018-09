ROMA – Barbara d’Urso intervistata dal Messaggero alla vigilia della nuova stagione di Domenica Live. La conduttrice si sfoga così contro i suoi detrattori: “Non mi importa delle critiche anche se a volte mi girano i cog***i ma poi lascio stare. Il trash piace ovunque a tantissima gente. Più pietre mi lanciano addosso, più castelli costruisco. Arrendetevi, resto qui e non mollo. Quasi tutti vorrebbero essere al mio posto”.

A quanto pare, la D’Urso è molto esigente con i suoi collaboratori. Il suo soprannome al lavoro è infatti Miranda, come la direttrice del Diavolo Veste Prada: “Sono esigente con quelli che lavorano con me. Senza però mai essere maleducata, prepotente, autoritaria. Sono in tv da 41 anni, so quello che faccio e pretendo passione e impegno. Io non sono cinica. Racconto la realtà fatta di tante cose, anche brutte. Lo fanno tutti, lo faccio anch’io. Io però porto a casa i risultati”.

Barbara D’Urso sta per cominciare la nuova stagione sfidando l’amica Mara Venier tornata alla guida di Domenica In su Rai Uno. E’ già però in onda con l’altra sua consueta trasmissione: Pomeriggio 5.

E a poche ore dalla nuova stagione di Domenica Live che comincierà domani, domenica 16 settembre, la conduttrice pubblica sui social un post in cui appare con Cristiano Malgioglio.

I due cantano e ballano in strada. Una voce fuori campo chiama la D’Urso: “Barbara, dove vai?”. “Sto col mio ragazzo”, risponde lei. Poco dopo lui si gira ed è proprio Malgioglio.