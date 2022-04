Barù Gaetani chi è: età, dove e quando è nato, altezza, fidanzata, figli, madre, vita privata, Victoria Cabello. Si tratta di uno degli ex concorrenti di Pechino Express, in cui concorreva con lo zio Costantino della Gherardesca. Barù è ospite nella puntata odierna di Verissimo. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, madre, padre, zio Costantino della Gherardesca, Instagram: la biografia di Barù Gaetani

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona è nato il 28 maggio 1981. Non si sa dove è nato. Allo stato attuale ha dunque 40 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. Dovrebbe essere alto circa 185 centimetri. Ha un profilo Instagram molto attivo e molto seguito.

Olimpia Gaetani dell’Aquila e Ascanio sono i suoi genitori. Barù aveva solo 4 anni quando i genitori si sono separati. Poi è cresciuto con mamma Olimpia: “Ha fatto tutto per me, avevo un’ottima relazione con mio padre ma ovviamente non era un punto fisso nella mia vita”, ha detto il nobile toscano dentro la casa del GF Vip.

A dargli il soprannome Barù è stato proprio il padre: “Quando sono nato, prematuro di due settimane, pesavo quasi 5 kg. A mia mamma hanno fatto il cesareo e mio padre mi ha visto e ha detto “questo è un barù” indicando una nuova specie”.

Olimpia Gaetani dell’Aquila è la figlia di Costanza Della Gherardesca e del conte Niccolò Gaetani Dell’Aquila Caetani, deceduto nel 2011. Olimpia, classe 1959, ha due fratelli: Filippo, nato nel 1964, e Costantino Della Gheradesca, nato nel 1977 dalla relazione della madre Costanza con Alvin Verecondi Scortecci.

Fidanzata attuale, figli, Victoria Cabello, dove abita: la vita privata di Barù Gaetani

Non si hanno informazioni circa l’attuale situazione sentimentale di Barù. Sappiamo però che in passato ha avuto una storia con Victoria Cabello, dutata fino al 2013. Poi si era vociferato di una frequentazione con Benedetta Mazzini, figlia della cantante Mina. Di certo sembra non avere figli.

Ha vissuto molto in giro per il mondo. Attualmente vive in Toscana, sulle colline dell’entroterra. Oltre ad aver partecipato a Pechino Express, ha partecipato anche al Grande Fratello Vip e alla trasmissione tv Cuochi e Fiamme.