Matteo Bassetti piange per la madre morta in diretta a Domenica In: “Mi proteggerà da lassù”

Bassetti ha perso la mamma pochi giorni fa. A Domenica In Mara Venier gli ha fatto le condoglianze e l’infettivologo non è riuscito ha trattenere le lacrime.

L’infettivologo Matteo Bassetti ha rivelato, ospite in collegamento a Domenica In, di aver perso la madre nelle ultime ore. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, è apparso commosso parlando della scomparsa della mamma.

Rivolgendosi a Mara Venier che gli ha fatto le condoglianze per la scomparsa della madre, Bassetti ha detto: “Mi ha fatto commuovere. Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita”. “Con tutte le vecchiette che ha curato, ora avrà tantissime mamme che le staranno vicino”, lo ha consolato la conduttrice.

Bassetti e il dolore per la morte della madre, il post sui social

“Grazie Mara Venier per aver voluto ricordare oggi a Domenica In la mia grande mamma – ha scritto Bassetti sui social -. Non sono riuscito a trattenere l’emozione e ho pianto. Penso in questo momento al nostro grande Presidente Sandro Pertini, mio conterraneo, che diceva: ‘Non bisogna aver paura di piangere. Non bisogna frenare le lacrime quando vogliono uscire. Un uomo deve saper piangere’. Le mie lacrime sono per tutte le mamme che non sono più con noi ma che continuano ad amarci e a vegliare su di noi. Grazie mamme per tutto l’amore che date. Senza di voi la nostra vita è più difficile e triste”.

“Caro Matteo, da oggi ti chiamerò così, le nostre mamme saranno assieme e da lassù ci proteggeranno. Un grande grande abbraccio”, è stato il commento di Mara Venier in risposta al post di Matteo Bassetti. (fonte DOMENICA IN)