ROMA – Baye Dame, ex concorrente del Grande Fratello, è stato aggredito ed è stato in ospedale per accertamenti, così come si è appreso da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Gli aggiornamenti sul suo stato di salute vengono dal suo manager, che contattato da Today ha detto: "Baye si sta sottoponendo a visite di accertamento perché la cosa è abbastanza seria".

Non è chiaro se l’aggressione subita da Baye Dame sia a sfondo omofobo e razzista, da quanto pubblicato sui social si sa soltanto che prima della violenza il giovane di origine senegalese si trovasse a cena con amici.

“Parleremo al momento opportuno, per ora preferiamo non rilasciare ulteriori dichiarazioni”, ha detto l’amico e manager Jacopo Lupinella.