ROMA – Baye Dame è stato espulso dal Grande Fratello con l’accusa di bullismo nei confronti di Aida Nizar. L’ex concorrente del reality si è scusato col pubblico per il suo comportamento, ma ha sempre sottolineato come la Nizar lo abbia provocato e ha deciso di raccontare la sua versione ai microfoni di Verissimo: “Per me è diventato un incubo”.

Nella puntata del 5 maggio, Baye Dame dallo studio del programma condotto da Silvia Toffanin parla della squalifica dal reality show e descrive l’esperienza come un incubo: “Fare il Grande Fratello era il mio sogno e si è trasformato nel peggiore degli incubi. Ho sbagliato e non ho giustificazioni. Pensavo di aver accantonato tanti mostri, invece si vede che non li ho superati del tutto. Già da piccolo ho cominciato ad avere dei problemi perché ero troppo nero, troppo alto, mi gridavano scimmia e io ho sempre sorriso, ma questa volta non ce l’ho fatta, non so perché”.

Il ragazzo si è dichiarato pentito per il comportamento nei confronti della Nizar e alla domanda della Toffanin se voglia chiarire con la concorrente spagnola, risponde che sicuramente parlerà con lei. Nonostante il pentimento, Dame ci tiene però a sottolineare che la Nizar indossa una maschera e che non crede sia così nella vita di tutti i giorni.

Il giovane concorrente ha anche dovuto affrontare la sua famiglia e una durissima telefonata con sua madre, che ha non ha preso benissimo le motivazioni della squalifica: “Tutta la mia famiglia africana deve affrontare ancora tanti dolori. Hanno scoperto Baye Dame in tv. Hanno sempre voluto vedere quello che piaceva a loro di me e oggi hanno scoperto un’altra parte, che forse preferivano non vedere. Mi sono sentito con mia mamma, ma non è stata una telefonata piacevole tra mamma e figlio”.

