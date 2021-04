Beatrice Marchetti chi è: età, fidanzato, vita privata, misure, Instragram della naufraga dell’Isola dei Famosi

Beatrice Marchetti, chi è la nuova naufraga sbarcata sull’Isola dei Famosi. Beatrice Marchetti, dal 5 aprile scorso è sbarcata in Honduras per partecipare al nuovo reality presentato da Ilary Blasi su Canale 5.

Beatrice Marchetti età, carriera, misure, vita privata

Beatrice Marchetti è nata nel 1996 a Zone in provincia di Brescia. I suoi genitori continuano ad abitare da quelle parti: lei, dal 2013 è andata a vivere a Milano. Beatrice, fin dall’età di 16 anni fa la modella: d’altronde è molto bella ed è alta 1 metro e 80 centimetri con misure 87-62-93. La sua carriera inizia con una campagna per Enrico Coveri prima di lavorare anche in Francia dove è comparsa sulla rivista L’Officiel. In passato ha posato anche per Kiko, Roberto Cavalli, Giambattista Valli a Parigi. Ha realizzato anche dei servizi su Donna Moderna e su Voguem ha recitato in un piccolo ruolo in “Loro” di Paolo Sorrentino.

Della sua vita privata attuale non si sa praticamante nulla se non che ama il fitness e i viaggi. Non si hanno informazioni nemmeno su fidanzati del passato.

Beatrice Marchetti, il suo profilo Instagram

Beatrice, su Instagram la si trova all’indirizzo beatricemarchetti__ ed anche qui. www.bravemodels.com/model/3834/beatrice-marchetti. Come nickname ha scelto “Ciccirillina”.

Sull’Isola, Batrice è sbarcata il 5 aprile 2021. Elettra Lamborghini, su di lei ha detto che le sembra piuttosto “moscia”.