ROMA – Beatrice Valli è stata dimessa dall’ospedale poche ore fa, dopo che era stata ricoverata negli scorsi giorni a causa di forti dolori al basso ventre. Ad attendere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a casa, c’era tutta la sua famiglia. A testimoniare il piacevole rientro è stata la stessa Beatrice, che appena varcata la soglia di casa ha trovato sua figlia Bianca ad aspettarla sul divano. “Ciao amore”, le prime parole proferite dalla compagna di Marco Fantini.

“Mi state raccontando un sacco di vostre storie”, faceva sapere ieri Beatrice, collegandosi ai suoi profili social dall’ospedale. “Mi rendo conto che ci sono tante donne messe in questa situazione. Che vengono ricoverate per problemi di utero, cisti, ovaie. Noi siamo forti e diamo l’esempio ai nostri figli”. E a proposito dei figli, non era riuscita a trattenere il pianto pensando ai suoi: “Non vedo i miei bimbi da due giorni, Bianca e Ale. Mi mancano, siamo forti per loro e per chi ci sta vicino”.

Durante il ricovero Beatrice Valli ha potuto contare sul sostegno di numerosi fan che le hanno spedito molti pensieri. “Mi stanno arrivando un sacco di fiori, non me li posso portare via a casa tutti. Non posso caricare sul taxi 10 mazzi di fiori e ho deciso di lasciarli in una stanza. Grazie per avermi pensato” aveva rilevato la Valli. (fonte: Instagram)