Beatrice Valli nella bufera. Una uscita infelice su Twitter scatena le polemiche.

Beatrice Valli messa alla graticola su Twitter. La sua colpa? Ha scritto che non capisce come le donne senza figli possano essere stanche.

Una uscita infelice per la influencer, che vanta ben 2,6 milioni di follower nel curriculum. A decine si sono infuriati per le sue parole.

Ecco alcuni dei commenti più piccati. “Bea Valli ha queste uscite ignoranti che veramente. Ma che caz*o vuol dire ci si può stancare solo se uno ha figli? C’è chi non ha figli ma magari non fa l’influencer e si fa 2 mesi di vacanza a Forte dei Marmi”.

E ancora: “Bea Valli praticamente dice che le donne si stancano con i figli e non con altro. Ma l’hai mai fatta una sessione di esami all’università? L’hai mai scritta una tesi? Hai mai fatto un tirocinio? Hai mai fatto il praticantato? Hai mai fatto un esame di stato? Hai mai lavorato?”.

“Scopro oggi grazie a Bea Valli che se non hai figli non puoi sapere cosa sia la stanchezza. Per fortuna c’è lei ad illuminarci perché io ho lavorato in campagna raccogliendo frutta e verdura per 8h al giorno sotto il sole, ma non ho figli quindi non posso lamentarmi”.

Tutt’altro lavoro quello di Beatrice Valli, diventata famosa per aver partecipato a Uomini e Donne. Bolognese, classe 1995, nel dating show ha incontrato l’amore: Marco Fantini con il quale ha avuto due figlie, Bianca e Azzurra. Il primogenito, Alessandro, è nato invece da una precedente relazione di Beatrice col calciatore Nicolas Bovi.

La maternità per la infuencer è sempre stata motivo di orgoglio. Ma non tutti hanno gradito certe battute. (Fonte: Twitter).