Beatrice Valli e Marco Fantini a Verissimo tra matrimonio e gelosia

ROMA – Beatrice Valli e Marco Fantini ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Lui non nasconde la sua commozione per ciò che i due hanno creato dopo Uomini e Donne: “Se ho capito subito che era quella giusta? All’inizio no. Non la potevo vedere. Infatti tutti i ragazzi mi hanno spinto a portarla fuori, e poi è nato qualcosa…che ora si vede”.

I due sono influencer molto seguiti e molto attivi sui social, e così Silvia Toffanin ha chiesto conto ai due anche degli attacchi degli haters. “Per me mia figlia è bellissima. Per me è bellissimo fare vedere ciò che faccio con lei, secondo me è un bel messaggio e alla fine penso ce ne sia veramente bisogno”. Nel rapporto tra i due non manca la gelosia: “Lei è la più gelosa, è pericolosa. Io mi faccio controllare perché non ho niente nascondere. Lei è nata mamma, è dolcissima”, dice ancora Marco Fantini.

Beatrice Valli e Marco Fantini matrimonio in arrivo.

Appena pochi mesi fa Marco Fantini aveva chiesto a Beatrice di sposarlo. Sotto la Tour Eiffel nel giorno del compleanno dell’ex tronista e ovviamente una risposta affermativa da parte di lei. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha appena compiuto venticinque anni e sta per diventare mamma per la terza volta.

Recentemente Beatrice Valli si è sentita di nuovo male ed è tornata in ospedale. Lo aveva spiegato lei stessa su “Instagram” e poi proprio ospite a Verissimo:

“Si cerca sempre di essere splendenti davanti a tutto e a tutti. Ciò che sto facendo io non è assolutamente una passeggiata, ma pur di non perdere il mio lavoro e le mie vacanze mi ha fatto partire lo stesso con la consapevolezza che sarebbe potuto accadere tutto e niente. Sono tornata all’ospedale per fortuna solo per qualche ora perché mi ha preso una reazione allergica in tutto il corpo e mi ero gonfiata tutta, viso e tutto il corpo e sono dovuta scappare in ospedale. Più tardi tornerò più carica che mai”.