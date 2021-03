Beatrice Venezi chi è: Sanremo 2021, fidanzato, figli, età, carriera, vita privata, della direttrice d’orchestra. Beatrice Venezi sarà alla conduzione della serata del venerdì del Festival di Sanremo.

Naturalmente non sarà sola. Ci saranno come sempre Amadeus, Fiorello, Ibrahimovic ma anche Barbara Palombelli. La puntata del giovedì è stata condotta solamente da Vittoria Ceretti, anche perché Ibrahimovic è arrivato in studio con grandissimo ritardo, mentre stasera avremo sia la Venezi che la Palombelli.

Beatrice Venezi: fidanzato, età, vita privata della direttrice d’orchestra

Beatrice Venezi è nata a Lucca nel 1990 (età 31 anni). Non è sposata ma è fidanzata. Non sappiamo il nome del fidanzato ma sappiamo che è straniero e che non fa parte del mondo della musica. Non ha figli ma in futuro vorrebbe averli.

In questo momento è focalizzata solamente sulla sua carriera professionale tra Sanremo 2021 ed il suo lavoro da direttrice d’orchestra stimata ed amata a livello internazionale.

Beatrice Venezi a Sanremo 2021: carriera della direttrice d’orchestra

Beatrice Venezi è una direttrice d’orchestra italiana. Si è esibita in alcuni teatri di rilievo internazionale in Spagna, Giappone, Canada, Libano, Argentina e Stati Uniti. Nel 2017 è stata segnalata dal Corriere della Sera fra le 50 donne più creative dell’anno.

Stasera avrà la grandissima opportunità di condurre il Festival di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus, Fiorello, Ibrahimovic e Barbara Palombelli. C’è grande attesa sui social sia per il suo outfit che per la sua performance.