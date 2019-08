ROMA – Stefano De Martino innamorato pazzo di Belen Rodrgiuez. L’ulteriore prova arriva con una foto postato su Instagram. Nelle scorse ore, il ballerino è stato costretto a lasciare momentaneamente Ibiza dove sta trascorrendo una vacanza con la moglie e il figlio Santiago.

Stefano si è reso protagonista di una scena da film che è stata immortalata dalla showgirl argentina: ha preso il rossetto di lei ed ha scritto su uno degli specchi di casa la seguente prova d’amore: “Mi manchi già. Ti amo troppo. Tuo per sempre, Stefano”. La notizia arriva proprio mentre trapela la quasi conferma della gravidanza di Belen, non ufficializzata ancora per un semplice motivo: i due starebbero attendendo che l’argentina superi il terzo mese di gravidanza.

D’altronde di indizi ce ne sono stati molti negli ultimi tempi. Delle foto esclusive di Gente pubblicate a luglio in cui si vede Stefano De Martino molto premuroso con la moglie. Proprio il ballerino, a fine giugno, aveva lasciato aperta la possibilità: “Io e Belen per il momento non siamo ‘incinti’. Ci stiamo lavorando”. Poi c’è stato il malore che la showgirl ha accusato durante la registrazione di Tu si que vales, infine Belen che da settimane evita ormai di mostrare la sua pancia sul profilo Instagram.

Fonte: Instagram