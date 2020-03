ROMA – Momenti di imbarazzo a C’è Posta per Te con Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Entrambi ospiti di Maria De Filippi i due sono stati chiamati in trasmissione da un ospite sconosciuto. Il giovane all’altro capo della busta rompe subito il ghiaccio con una domanda imbarazzante per Belen: “Come sta la farfallina?“.

Immediata la reazione di Stefano De Martino che si alza in piedi e ironico esclama: “Voi mi nascondete qualcosa? Come sta dall’ultima volta che l’hai vista?”. A quel punto intervengono Pio e Amedeo a spiegare che il ragazzo è il fratello di Amedeo. I due comici chiedono a Stefano e Belen di essere i testimoni di nozze del giovane che proprio in studio chiederà la mano della sua fidanzata. Già che si trovano chiedono alla coppia anche di regalare ai futuri sposi la cucina, le bomboniere e l’anello.

A quel punto entra la fidanzata, ancora inconsapevole di ciò che sta per accadere. Ma Stefano De Martino si sbaglia e spoilera la proposta di matrimonio. Alla fine, tra risate e momenti di commozione, la ragazza accetta e tutti applaudono felici.

Fonte: C’è Posta per Te