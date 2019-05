Belen incinta? Maurizio Costanzo: “E’ bene che si prenda tutto il tempo…”

ROMA – Belen dopo aver condotto Colorado su Italia Uno sembra essere sparita dalla tv. A sciogliere i dubbi ci pensa Maurizio Costanzo nella sua rubrica sul settimanale Nuovo dove ha risposto ad una lettrice che chiedeva una maggiore presenza della Rodriguez sul piccolo schermo: “Non è solo bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra essere precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione”. “Belen è ancora giovane e che, alla sua età, ha già fatto molto. Di recente l’abbiamo vista in Rai come giudice di Sanremo Young. E come suo marito, anche lei fa le sue esperienze: Mediaset non può certo blindarla, è giusto così” aggiunge Costanzo.

Infine il noto conduttore e autore televisivo rafforza l’ipotesi che la showgirl argentina sia in dolce attesa: “In questi giorni la conduttrice sembra vivere un momento particolare con Stefano De Martino. I due sono tornati insieme ed è bene che lei si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno per il privato”. (fonte NUOVO)