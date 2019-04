ROMA – E se Belen Rodriguez aspettasse un altro figlio da Stefano De Martino? Dopo settimane di rumors e foto “indiziarie” sull’attesissimo ritorno di fiamma, poi confermato, è ancora una volta un video social a riaccendere il gossip.

Per la precisione un filmato apparso tra le Instagram Stories della showgirl argentina, sempre dalla vacanza in Marocco col piccolo Santiago. Nel fermo immagine si vedono le mani dei due incrociate sul ventre di lei. Il primo dettaglio che salta all’occhio è che entrambi sono tornati ad indossare la fede. Ma che la famiglia De Martino fosse felicemente riunita si sapeva già. Quello che ha scatenato la fantasia dei fan è proprio il gesto delle mani appoggiate sulla pancia: come a lasciare intendere che nel grembo di Belen si nasconda una dolce sorpresa.

Del resto, la stessa argentina non ha mai celato il desiderio di dare al piccolo Santiago un fratellino o una sorellina. Sarà già in viaggio la cicogna? (Fonte: Instagram)