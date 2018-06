MILANO – Venerdì 15 giugno debutta Balalaika, il programma sui Mondiali di Russia 2018 che vedrà la presenza, tra gli altri, di Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Proprio della presunta sfida con la Marcuzzi Massimo Galanto di Blogo ha parlato con la showgirl argentina. Che non l’ha presa bene.

“Prima dell’annuncio ufficiale del cast di Balalaika si è letto di una sorta di sfida interna a Mediaset tra te, Ilary e Alessia Marcuzzi per aggiudicarvi il ruolo di volto femminile dei Mondiali Mediaset”, ha detto Galanto. Belen ha risposto categorica:

“Non c’è stata alcuna sfida interna. Di tutto questo tran tran te ne puoi occupare tu che sei un giornalista. Non so qual è il tuo modo di scrivere e di porre le domande, non so come butterai giù la risposta. Sinceramente è una domanda un po’ litigiosa, preferirei che non facessi queste domande, hanno una finalità gossippara che non serve…”.

Galanto ha provato a dire che il suo intento era quello di capire le dinamiche aziendali di Mediaset. Ma la Rodriguez ha ribadito la sua tesi:

“No, è per capire i cavoli interni. Con queste domande non stai facendo la persona… tu conosci i ruoli, sai quali sono. La Marcuzzi, Ilary, discussioni… queste sono tutte cose che si inventano i giornalisti per fare in modo che vengano cliccate le notizie. Non devi capire niente, non devi capire altro. I ruoli sono i ruoli, io sono dentro a questo programma da mesi. Non mi piace parlare di questi meccanismi, perché le risposte potrebbero essere fraintese. Non mi piacciono queste domande”. E il buon cronista passa ad altri argomenti.