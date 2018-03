ROMA – Non si bada a spese in casa Mediaset per la sfida del sabato sera tra C’è posta per te e Ballando con le stelle. Maria De Filippi ha chiamato alla sua corte Belen Rodriguez e Andrea Iannone.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Sembra, però, che la coppia più seguita e chiacchierata del momento sia costata cara a Mediaset, come spiffera Diva e Donna sulla rubrica ‘Sussurri fra divi’.

“E’ iniziata la guerra del sabato sera che vede schierati il programma di Maria e quello di Milly Carlucci. Per la prima puntata la De Filippi ha voluto schierare la coppia Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Sembra che la produzione abbia sborsato ben 50 mila euro per la coppia. Le armi si affilano”.