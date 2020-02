MILANO – “Voglio una quarantena con te”: ai tempi del coronavirus c’è anche chi ci scherza su e commenta così una foto di Belen Rodriguez in bikini.

La showgirl argentina ultimamente ha cambiato la gestione della propria pagina Instagram: meno décolleté in vista e più foto simil-artistiche, anche se non tutti i follower hanno apprezzato.

Non mancano, comunque, le foto in costume da bagno per pubblicizzare Me Fui, l’azienda delle sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. E così ecco una foto della maggiore con un costume color nude, subito raggiunta da oltre mille commenti.

Oltre ai soliti “sei bellissima” o alle improbabili richieste di matrimonio, c’è anche chi ha preso spunto dall’emergenza coronavirus per scrivere: “Sei sempre la più bella ci dici la tua sul coronavirus come la state vivendo voi”. E qualcuno ha osato di più: “Voglio una quarantena con te”. (Fonte: Instagram)