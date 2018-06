MILANO – Battute hot per Belen Rodriguez al suo esordio a Balalaika, la trasmissione Mediaset dedicata ai Mondiali 2018 in Russia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La showgirl argentina è stata sottoposta ad un fuoco di fila di apprezzamenti non proprio delicati. E non l’ha presa bene. Tra le battute meno apprezzate da Belen sicuramente quelle del Mago Forrest, in particolare una sulla sua bocca: “Che apertura di bocca hai?” le ha chiesto il comico mentre i due erano impegnati con il Facial Fitness, attrezzo che allena i muscoli del viso. E la showgirl lo ha mandato a quel paese con la mano.

Non era quella del resto la prima battuta riservata alla valletta che affianca Nicola Savino e Ilary Blasi. Savino ha iniziato la diretta dando il presunto numero di cellulare di Belen. E poi il Mago Forest ha commentato la storia del permesso di soggiorno della sorella Cecilia dicendo: “Allora siamo d’accordo, il permesso di soggiorno di tua sorella è scaduto e mi dai 3.600 euro al mese per sposarla”.