Belen Rodriguez, chi è, dove e quando è nata, vita privata, Stefano De Martino, Iannone, Spinalbanese, i figli, la famiglia

Belen Rodriguez è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, domenica 3 aprile. E se quasi tutti ormai sanno chi è la bella showgirl argentina, forse non tutti sanno gli ultimi sviluppi della sua vita amorosa, con il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Vediamo dunque insieme di scoprire qualcosa di più.

Dove e quando è nata, età, altezza: la biografia di Belen Rodriguez

María Belén Rodríguez Cozzani, questo il vero nome intero di Belén Rodríguez, è una modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana. E’ nata a Buenos Aires il 20 settembre del 1984. Ha dunque 38 anni di età.

Belen ha un fratello, Jeremias, nato nel 1988, e una sorella, Cecilia, nata nel 1990, entrambi attivi nel mondo dello spettacolo italiano.

Nel 2003 Belen si diploma al liceo artistico a Buenos Aires e successivamente si iscrive alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo dell’Università di Buenos Aires senza completare gli studi.

Comincia la carriera di modella nel 2001, a 17 anni, in Argentina, lavorando anche a Miami e in Messico e divenendo testimonial di diverse case di intimo.

Nel 2004 si trasferisce in Italia prendendo la residenza a Milano, dove lavora per vari marchi, tra cui Miss Sixty, Taglia 42, Jadea, Yamamay, Imperfect, John Richmond, Pitti, Monella Vagabonda.

Nel corso degli anni ha posato per alcuni calendari sexy, tra cui quello del 2008 di Maxim. Tra i suoi servizi fotografici più noti, nel 2009 la copertina del numero 7 di Playboy Italia, nel 2012 le copertine di Vanity Fair e di GQ, con foto scattate da Douglas Kirkland.

Tra il 2016 e il 2017 è stata testimonial della linea Marciano by Guess.

Belen Rordiguez, da modella a conduttrice

Il debutto nella televisione italiana risale al novembre 2006, quando è ospite dei programmi televisivi di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica.

Nel 2007 conduce insieme a Taiyo Yamanouchi la seconda edizione de La tintoria, show comico di Rai 3 in onda in seconda serata.

Nel 2008 partecipa come inviata e co-conduttrice insieme a Selvaggia Lucarelli e altri, al rotocalco televisivo Pirati.

Dopo essere apparsa anche su programmi delle reti Mediaset (Verissimo, Lucignolo), nell’autunno del 2008 partecipa alla sesta edizione de L’isola dei famosi, classificandosi al secondo posto, dietro Vladimir Luxuria, con il 44% dei voti.

Nel 2009 presenta l’undicesima edizione di Scherzi a parte insieme a Claudio Amendola e Teo Mammucari e, con Mammucari, Sarabanda.

Tra il 2010 e il 2011 è ospite in molti programmi (tra cui il Chiambretti Night, il Grande Fratello e Paperissima) e partecipa alla conduzione del Festival di Sanremo 2011 insieme a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis.

Al Festival partecipa anche l’anno seguente in sostituzione della valletta Ivana Mrázová.

Nel 2017 prende parte al programma Selfie – Le cose cambiano. Nel 2019 conduce, assieme a Paolo Ruffini, Gianluca Fubelli e ai PanPers il programma Colorado. Dal 9 febbraio 2022 conduce Le Iene con Teo Mammucari.

Belen Rodriguez tra cinema e tv

Dopo il debutto al cinema nel cinepanettone del 2010 Natale in Sudafrica, recita in Se sei così ti dico sì, film del 2011 di Eugenio Cappuccio, e in Non c’è 2 senza te, di Massimo Cappelli (2015).

In televisione nel 2011 è co-protagonista dell’episodio de Il commissario Montalbano Il campo del vasaio. Nel 2016 è guest star nel primo episodio della decima stagione di Don Matteo.

Belen stilista

Nel 2011 ha prodotto e commercializzato due linee di profumi. Il debutto come stilista risale al 2013, quando il brand di abbigliamento Imperfect disegna con la sorella la linea moda 2013-2014. Con la sorella ha disegnato costumi da bagno anche per il proprio marchio Me Fui.

A Milano con Stefano De Martino nel 2014 ha fondato la catena di negozi di abbigliamento 4store e nel giugno 2015 ha aperto un ristorante con altri soci, tra cui Joe Bastianich. È anche socia di una catena di saloni di bellezza Cotril.

Marito, ex, figli: la vita privata di Belen Rodriguez

Nel 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi, ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino. I due si sono sposati il 20 settembre 2013.

Nello stesso anno hanno avuto un figlio, Santiago. Nel 2015, con un comunicato stampa, la coppia ha annunciato la fine della relazione. I due sono poi tornati insieme nel 2019, per separarsi l’anno seguente.

Dopo la prima separazione dal ballerino ha avuto una relazione, durata dal 2016 al 2018, con il pilota motociclistico Andrea Iannone.

Dal 2020 al 2021 ha avuto una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, dal quale nel 2021 ha avuto una figlia, Luna Marì.

Ultimamente Belen e Stefano De Martino sembrano essersi riavvicinati.