Belen Rodriguez chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Belen Rodriguez

María Belén Rodríguez Cozzani, conosciuta come Belén Rodríguez, è nata il 20 settembre del 1984 a Buenos Aires, Argentina. Ha 37 anni. E’ alta 175 cm. I suoi genitori sono Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, originaria di La Spezia. E’ la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias, anche loro volti noti della tv. Dopo il diploma presso il Liceo Artistico di Buenos Aires, conseguito nel 2003, Belen si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo senza però terminare gli studi. Si trasferisce quindi in Italia dove realizza il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo.

Fidanzato, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Belen Rodriguez

Dopo alcune relazioni al centro del gossip, prima con l’ex calciatore Marco Borriello e, dal 2009, con Fabrizio Corona, mentre lavora ad Amici, Belen conosce Stefano De Martino. Tra i due nasce una storia controversa, in quanto entrambi, all’epoca, erano fidanzati. Dal loro amore nasce, il 9 aprile 2013, il figlio Santiago. A settembre dello stesso anno i due si sposano. Un matrimonio che dura però solo fino a dicembre 2015 quando Belen inizia a frequentarsi con il pilota di MotoGp Andrea Iannone.

Nel 2019 Belen torna con Stefano De Martino, ma la loro reunion dura meno di un anno. In seguito ha avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi e successivamente con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una figlia, Luna Marie. La storia tra i due finisce nel 2021. Nel 2022 sembra che Belen e De Martino si stiano rivedendo, in quello che sarebbe l’ennesimo ritorno di fiamma. Vive a Milano. Profilo Instagram: belenrodriguezreal.

La carriera di Belen Rodriguez

Arriva in Italia all’età di 20 anni e dopo aver partecipato a diversi provini, è la relazione con Marco Borriello che la fa conoscere al grande pubblico, tanto che diventa testimonial di Yamamay e viene immortalata in un calendario sexy. Nel 2008 partecipa all’Isola dei Famosi, dove si classifica al secondo posto. Nel 2011 passa a Mediaset, dove conduce prima Colorado insieme a Paolo Ruffini e Chiara Francini e successivamente Italia’s Got Talent.

