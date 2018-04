ROMA – Ieri, lunedì 9 aprile, il piccolo Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha compiuto 5 anni.

Belen, per festeggiare il compleanno di Santiago, come testimoniato dalle foto sui social, ha organizzato una festa molto colorato con tanti palloncini, giochi e, naturalmente, la torta.

Stefano De Martino, inviato in Honduras per l’Isola dei Famosi, ha fatto gli auguri in diretta al piccolo Santiago.