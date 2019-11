Blitz dice

Italiani al lavoro meno anni di tutti in Europa. Cifre indigeribili per il nostro senso comune. Troppo part time, milioni di neet e pensioni intorno a 60 anni abbassano a 31,8 anni il tempo di lavoro per italiano. Media europea 36,2 anni al lavoro. Quattro anni e mezzo di lavoro in meno, matematici.