ROMA – Belen Rodriguez è in vacanza a Ibiza in compagnia di Stefano De Martino e di loro figlio Santiago. Il tutto ovviamente documentato dalla showgirl argentina sui social. Ma a Belen spesso piace provocare i suoi follower.

In uno degli ultimi scatti postati nel suo profilo Instagram, Belen si è fatta fotografare mentre lecca un ghiacciolo all’anguria. La foto ha raggiunto lo scopo, come si poteva prevedere, mandando in delirio i fan (soprattutto maschietti) dell’argentina.

Sotto la foto però sono arrivati commenti pieni di allusioni di ogni tipo, alcuni fin troppi spinti. E volgari. Ma c’è stato un altro elemento a cui i fan hanno fatto caso: in molti infatti hanno sottolineato che in realtà lo scatto è molto simile a quello della sorellina Cecilia Rodriguez qualche settimana fa. Forse è partita una challenge?