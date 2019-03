ROMA – Notte movimentata all’Armani Privé di Milano dove Belen Rodriguez e Gilda Ambrosio si sono sfidate a colpi di sinuose movenze per contendersi le attenzioni di Stefano De Martino. Ad immortalarle, con tanto di immagini video che lo documentano, è stato il sito Tabloit.it.

La competizione tra le due rivali in amore si è consumata dinanzi alla consolle, dove De Martino si è cimentato in veste di Dj speciale per la serata. La prima a marcare il territorio è stata Belen che, mentre il suo ex marito era intento a suonare, ha iniziato a ballargli davanti in modo molto sensuale, cercando insistentemente il suo sguardo.

Poco dopo è stato il turno di Gilda, che con De Martino ha avuto un flirt dopo la separazione. Anche la stilista si è messa a ballare e cantare in prima fila accanto alla consolle, sulle note di “T’appartengo” di Ambra Angiolini. Un messaggio non troppo cifrato per il bel ballerino?

Chi l’avrà spuntata? C’è da dire che Belen e Stefano sono arrivati insieme al party e, sempre secondo l’attentissimo Tabloit, non avrebbero degnato nemmeno di un saluto la povera Gilda. (Fonte: Tabloit)