Belen Rodriguez ha un mancamento durante Tu Si Que Vales, 10 giorni fa il parto

Su Instagram Belen Rodriguez racconta di aver avuto un mancamento durante le registrazioni del programma Tu Si Que Vales: la showgirl argentina ha partorito appena 10 giorni fa. Dopo il parto Belen infatti è subito partita per Roma per registrare le nuove puntate del programma di Canale Cinque. Dieci giorni fa la nascita della seconda figlia Luna Marì, nata dall’amore con il compagno Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez su Instagram racconta il mancamento

“Sono appena tornata in hotel perché non sono stata bene, ho subito tre flebo, perché ero disidratata – ha spiegato la conduttrice della trasmissione di Canale 5 sul suo account ufficiale Instagram -. C’ho provato ma non sono riuscita a registrare. Speriamo domani di riuscire a fare Tu Si Que Vales”. Poi ha inquadrato la piccola Luna Marì, nata domenica 11 luglio. “Poi guardo questa cucciola e tutto mi passa”, ha aggiunto. Nei giorni scorsi sui social ha fatto molto parlare il ritorno al lavoro in tempi record della Rodriguez.

La figlia di Belen ricoverata in terapia intensiva

Dopo il parto ci sono stati attimi di paura per la piccola Luna Mari, la figlia di Belen Rodriguez. Per fortuna poco dopo la bambina si è subito ripresa. La notizia è stata riportata da Il Mattino di Padova, città dove la showgirl ha deciso di partorire. Belen è diventata mamma per la seconda volta, dopo il primogenito Santiago nato dalla precedente relazione con Stefano De Martino.

Nel corso della notte Luna Mari avrebbe avuto dei problemi e i medici avrebbero deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva neonatale. Una decisione presa soltanto per precauzione. I medici l’avrebbero tenuta sotto osservazione per diverse ore. Poche ore dopo è arrivata la tanto attesa conferma che la piccola sta bene. E’ stata infatti proprio Belen a postare sui suoi social l’arrivo a casa.