ROMA – Belen Rodriguez festeggia il compleanno del figlio Santiago che oggi, lunedì 9 aprile, ha compiuto 6 anni. La festa in suo onore si è svolta in famiglia ed hanno partecipato mamma, nonna, parenti e qualche amico.

Santiago ha festeggiato con una torta personalizzata, tanti palloncini colorati e un grande numero 6 che campeggia nel salotto addobbato alla perfezione.

Belen Rodriguez, le dediche speciali a Santiago da Jeremias e Cecilia

Lo zio Jeremias, in onore del nipote scrive “mi todo”. L’altra zia Cecilia, in questo momento si trova in America. I suoi auguri sono arrivati tramite social: “Che tu possa essere sempre questo meraviglioso bambino che sei” scive la sorella di Belen.

All’appello manca ancora il messaggio social di papà Stefano De Martino che nella giornata di lunedì ha condotto made in Sud su Rai Due. Sicuramente arriverà molto presto. E che sia magari anche l’occasione per ufficializzare un ritorno di fiamma tra lui e Belen.

Fonte: Instagram, Today