ROMA – Maria De Filippi sembra divertirsi molto nel creare situazioni imbarazzati a Emma Marrone che nella puntata di Amici andata in onda ieri sera, sabato 12 maggio, la prende come sempre con estrema ironia: "Maria la tocchi sempre piano tu".

Nella sfida “lip sync” Belen deve imitare Emma Marrone e cantare sulle note di “Amami”. Belen non si tira indietro, indossa la parrucca, Emma ride. “Il labiale era perfetto – dice la Marrone – solo che io non cammino così tanto da figa” , “Io vorrei avere la tua voce”, le fa eco Belen.

Ma la De Filippi non è molto soddisfatta: “Belen devi ripetere la prova, perché ti è caduta la parrucca”, riparte la musica, Emma raggiunge la showgirl argentina sul palco e si esibiscono insieme.

Belen è stata sposata con Stefano De Martino, ex proprio di Emma Marrone ai tempi di Amici.