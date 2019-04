Belen Rodriguez in dolce attesa? Mattino 5 lancia il gossip

ROMA – Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa. Il gossip è stato lanciato qualche ora fa da Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Il tutto è partito con la conduttrice ha mostrato al pubblico da casa un servizio realizzato in onore del compleanno del piccolo Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. Flavia Cercato, opinionista di Mattino 5, ha subito commentato le clip mostrate, suggerendo a Santiago di godersi questi momenti in cui i genitori hanno occhi soltanto per lui perché le cose potrebbero presto cambiare. Chiara allusione ad una probabile seconda gravidanza della showgirl argentina.

E pochi giorni fa è arrivata la prova fotografica del possibile riavvicinamento della coppia. Su Instagram infatti circola l’immagine della famiglia De Martino al completo. L’occasione è quella del compleanno del piccolo Santiago. Nella foto, che in poche ore ha fatto il giro del web, Stefano De Martino abbraccia il figlio e Belen. Ma l’attenzione dei fan è catturata da un dolce particolare. “Quel viso lei ce lo ha solo con Stefano…”, scrive una fan. La Rodriguez infatti appare radiosa e felice mentre l’ex marito l’abbraccia. Al momento Belen e Stefano De Martino non avrebbero ancora confermato ufficialmente. Ma la foto sembra parlare chiaro. (fonte MATTINO CINQUE)