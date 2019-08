MILANO – Belen Rodriguez potrebbe essere incinta. Il gossip impazza a nemmeno tre mesi dall’ufficializzazione del ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino.

Secondo quanto scrive il settimanale di gossip Di Più, l’ex ballerino di Amici avrebbe dato la dolce notizia ad alcuni amici: sarebbe in arrivo un fratellino (o una sorellina) per il piccolo Santiago. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, ma i rumors si fanno sempre più insistenti.

“Belen è incinta e a dare l’annuncio è lo stesso Stefano De Martino”, scrive la rivista Di Più in edicola questa settimana. Il fatto che la notizia non sia stata ufficializzata potrebbe essere anche dovuto ai rischi legati ai primi mesi della gravidanza, considerato anche che in passato Belen Rodriguez ha perso il figlio che aspettava dall’ex compagno Fabrizio Corona.

Nel frattempo la showgirl argentina e il ballerino lavorano insieme. Martedì 3 settembre saranno al timone della finale della sessantaduesima edizione del Festival di Castrocaro, che andrà in onda in diretta su Rai2 e in contemporanea su Radio2 con Ema Stokholma. In giuria anche Simona Ventura. (Fonte: Di Più)