ROMA – Belen Rodriguez sarebbe incinta di Stefano De Martino e aspetterebbe una femminuccia. A lanciare la notizia è il settimanale “Spy” che parla di gravidanza arrivata già al terzo mese.

Che la showgirl argentina e il ballerino siano tornati insieme ormai non è più una notizia. I due genitori di Santiago, dopo essersi lasciati (senza però divorziare) sono tornati insieme ormai da qualche mese.

Ora sarebbe in arrivo questa dolce novità. “Spy” scrive infatti che “Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia non è più un segreto. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta. I bene informati dicono che lei sia già al terzo mese e che si tratti di una femminuccia”.

Se davvero sia in arrivo una sorellina per Santiago lo sapremo nelle prossime settimane. Di loro due si parla spesso e quindi nascondere un segreto del genere sarebbe un’impresa molto difficile se non impossibile.

Fonte: Spy, Leggo