ROMA – Belen pubblica una foto su Instagram per un noto brand di capelli. La showgirl argentina si posa mostrando il fisico prorompente e niente altro. Molti follower però, hanno comunque attaccato la modella e presentatrice, accusa di essersi rifatta.

C’è da dire che in molti la difendono dicendo che è una donna bellissima. Alcuni apprezzano anche il modo in cui educa e dimostra l’affetto verso il figlio Santiago. A colpire però sono i post in cui l’accusano di essere poco naturale e rifatta: “Una foto senza Photoshop proprio non esiste per te è????” scrive un follower.

Un altro va giàù pesante: “Trovano più plastica nel suo corpo che in fondo al mare”. “Ancora non ti ritiri?” prosegue un altro “fan”. E ancora: “Belen devi fare tanta di quella ginnastica, non ti rendi conto che ci sono ragazze molto più belle di te e molto più giovani di te, datti una guardata allo specchio e tante cure di bellezza per mantenerti”.

Nonostante gli attacchi, Belen Rodriguez sta passando un momento molto buono sia dal punto di vista professionale sia, probabilmente, sentimentale. Sta davvero frequentando di nuovo l’ex marito Stefano De Martino? Sulla vicenda si è espresso di nuovo il fratello Jeremias.

Intervistato da 361 Magazine, il piccolo di casa Rodriguez ha raccontato che dopo la separazione da De Martino, sua sorella aveva sofferto tanto: “Ho visto mia sorella stare male tanto tempo per questa situazione, non perché la persona con cui stava prima non la facesse sentire bene… Per lei fallire nella famiglia, per il concetto che abbiamo noi, è una cosa molto dura. Lei è molto contenta ora”. Un aspetto che sembrerebbe confermare il riavvicinamento con il marito.

Fonte: Instagram, Il Giornale