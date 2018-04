ROMA – Belen Rodriguez e Nicola Savino, secondo quanto scrive il sito di Davide Maggio, saranno i volti Mediaset per i prossimi Mondiali in Russia.

Belen è lontana dalla tv da Tú sí que vales. Savino invece conduce le Iene ogni settimana. La coppia è finora inedita.

Il programma, che partirà dopo l’ultimo match della giornata (quindi in seconda serata), sarà l’appuntamento della rete ammiraglia che unirà calcio e intrattenimento, per rivivere i momenti salienti delle partite giocate e tutto quanto c’è di ‘contorno’ ad un grande evento, non solo sportivo, come i Mondiali di calcio.

