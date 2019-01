ROMA – Belen Rodriguez è riuscita a strappare la conduzione di un programma in prima serata. Mediaset, stando a quanto riportato da Tvblog.it, l’avrebbe scelta per la nuova edizione di Colorado.

A presentare il programma comico insieme a lei ci dovrebbe essere anche Paolo Ruffini, che molto probabilmente verrà riconfermato anche quest’anno al timone dello show.

La nuova edizione di Colorado dovrebbe iniziare ad aprile. Per vedere Belen nei panni della conduttrice, dunque, dovremmo aspettare la primavera.

Per la showgirl argentina sarà la prima volta da conduttrice in un programma tv anche se in passato ha co-condotto a Tu si que vales e affiancato Ilary Blasi nella presentazione di Balalaika.

Ad oggi di Belen si è sopratutto parlato per via della sua vita amorosa e sentimentale. La showgirl argentina è la regina del gossip e non passa settimana in cui, almeno una volta, un giornale o un sito di gossip non scrivano di lei.

Belen nelle ultime ore è stata protagonista di una stories su Instagram con Diletta Leotta. L’argentina era ospite del programma condotto dalla giornalista su Radio 105. Il video sta facendo molto parlare visto che alle spalle delle due, amate dagli italiani, si vede un uomo con i pantaloni abbassati.