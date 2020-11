Belen Rodriguez rifatta: il servizio di Striscia la mostra prima e dopo

Nel consueto servizio “Fatti e Rifatti”, questa volta Striscia la Notizia si occupa di Belen Rodriguez mostrandola prima e dopo.

A Striscia la Notizia si parla di Belen Rodriguez rifatta. Una delle showgirl più famose d’Italia è protagonista (suo malgrado) del tg satirico di Canale 5. A Belen è infatti dedicata la celebre e temuta rubrica “Fatti e Rifatti”, in cui si passano ai raggi X volto e fisico alla ricerca di interventi di chirurgia plastica ed eventuali ritocchini.

Il copione è sempre lo stesso: carrellata di strafalcioni e momenti divertenti in tv, oltre ovviamente alle immagini sexy di Belen. Poi le foto messe a confronto della giovanissima Belen Rodriguez rispetto a quella attuale che mostrano una netta trasformazione.

Belen e la prima foto del bacio con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, il primo bacio in pubblico sulla copertina di Chi. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 4 novembre, intanto ci sono le immagini del weekend romantico di Belen Rodriguez con il nuovo compagno, l’hairstylist Antonino Spinalbese. La storia tra i due è cominciata per caso e in sordina quest’estate e, dopo settimane di depistaggi, ecco le foto che confermano una volta per tutte il loro legame.

Così, mentre l’ex della Rodriguez, Stefano De Martino, è stato immortalato la scorsa settimana, sempre da Chi, in compagnia della modella Mariacarla Boscono, Belen ha trascorso il weekend con alcuni amici e il suo Antonino in una villa sul lago di Como e appare già innamorata pazza. (Fonti Chi e Striscia la Notizia).