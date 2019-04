MILANO – Belen Rodriguez fa infuriare i follower. Colpa di una foto postata su Instagram che ritrae Santiago, il figlio avuto da Stefano De Martino, a bordo di un jet privato.

A ben poco è servito che la showgirl argentina spiegasse che si trattava di un volo non per vacanza ma per raggiungere il papà del piccolo durante la registrazione di Made in Sud, il programma che l’ex ballerino di Amici conduce.

Quel bambino di 6 anni sorridente, un videogioco in mano, in un aereo di lusso ha scatenato gli haters e gli invidiosi. Qualcuno ha scritto a Belen: “Sei una pessima madre”, e qualcun altro ha aggiunto, facendo della facile ironia: “Vola basso, ostentare non ti fa onore, anzi”, e ancora, qualcuno che si sentiva ingiustamente chiamato in causa: “Ok, hai il jet privato e io una Punto… e allora? Ti credi migliore di me?”. Qualcuno è arrivato a paragonare Belen a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, nota per l’ostentazione del lusso su Instagram.

Al momento la giovane argentina non ha risposto agli attacchi. Di recente, del resto, aveva spiegato a riguardo: “Gli hater vanno solo ignorati. I loro squallidi messaggi non meritano risposta e quando chi attacco si trova davanti un muro di gomma prima o poi la smetterà”. (Fonte: Instagram)