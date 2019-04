MILANO – La rinata storia tra Belen Rodriguez e il marito (ormai non più ex, pare) Stefano De Martino sembra andare a gonfie vele. Sui social fioccano le foto che ritraggono la coppia in momenti di coccole e dolcezze. E adesso arriva anche la foto del bacio, a togliere eventuali ultimi dubbi.

La showgirl argentina ha ufficializzato il ritorno di fiamma con l’ex ballerino di Amici, padre di suo figlio Santiago, postando un video in cui si scambiano dolcissime effusioni.

Tra i tantissimi commenti al filmato, che in poche ore ha superato i tre milioni di visualizzazioni, anche quello dello stesso Stefano De Martino: “Solo tu”, ha scritto, con un cuoricino rosso. Insomma, la sintonia tra i due sembra davvero essere stata ritrovata. Per la gioia dei fan.

“Non lasciatevi più per il vostro Santiago”, ha scritto qualcuno. E qualcun altro ha aggiunto: “Siete stupendi, siamo felici per voi”. “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, ha chiosato qualcun altro, citando la canzone di Antonello Venditti Amici mai.

Stefano e Belen, del resto, negli ultimi tempi erano parsi sempre più vicini. Sui social le foto che li vedevano insieme erano molte, anche se non esplicite come l’ultimo video, che pare così ufficializzare il ritorno di fiamma. (Fonte: Instagram)