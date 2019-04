ROMA – Da settimane ormai, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati al centro delle voci di gossip. A testimoniare il loro ravvicinamento c’è un video dove si vede la coppia baciarsi in discoteca. I due inoltre sono stati avvistati a Napoli. Nella giornata di domenica 31 marzo l’argentina e l’ex marito sono stati sorpresi da alcuni fan a Marechiaro. Insieme a Belen e Stefano anche il piccolo Santiago. Gli scatti sono stati pubblicati da Il Vicolo delle News, che mostra la conduttrice di Colorado e l’ex ballerino di Amici sereni e complici.

Stefano De Martino è tornato a vivere Napoli per Made in Sud, il programma che sta conducendo su Rai 2. L’ex ballerino ha dovuto lasciare la Lombardia per rientrare in Campania. Ad accompagnarlo, per la prima volta, l’ex moglie Belen e il figlio Santiago.

“In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima“, ha dichiarato a Chi la showgirl argentina. Probabilmente, entrambi vogliono proteggere la loro relazione dalle voci di gossip. Nonostante entrambi siano molto vaghi, i fan continuano a sognare. (fonte: Il Vicolo delle News)