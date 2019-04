NAPOLI – Belen Rodriguez si fa vedere in strada a Napoli insieme al suo ex Stefano De Martino. Nulla di ufficiale, ma le foto proverebbero secondo alcuni il riavvicinamento tra i due di cui si era parlato già nelle scorse settimane.

I due sono stati immortalati insieme nel fine settimana dopo che l’argentina è volata a Napoli ad assistere alle prove di “Made in sud”, il programma Rai condotto da De Martino: con loro anche il figlio Santiago. Belen e Stefano sono sorridenti e felici. Non si sottraggono agli obbiettivi dei fotografi e agli anulari di entrambi è ricomparsa la fede nuziale.

Oltere a queste foto che documenterebbero un effettivo riavvicinamento tra i due, nei giorni scorsi Belen e Stefano erano insieme in una discoteca milanese dove erano stati ripresi mentre si baciavano.

Belen e Stefano, si erano conosciuti nel 2012. All’epoca, lui era ballerino di “Amici” e fidanzato con Emma Marrone. Lei era la già la belen che conosciamo ed era la compagna di Fabrizio Corona.

I due si erano messi insieme e sposati nel settembre del 2013, stesso anno in cui era nato il figlio Santiago. Poi, nel 2015, era arrivato l’annuncio della separazione. Dopo la fine dell’amore di lei con Andrea Iannone, la showgirl argentina e l’ex marito erano stati visti già alcune volte insieme. Lei stessa aveva confermato che fra loro erano in corso “prove di riavvicinamento”.

La showgirl argentina, nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo andata in onda sabato 23 marzi, aveva spiazzato tutti dicendo di non escludere un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, dettato in primis dall’amore per il figlio della coppia, il piccolo Santiago.

La Rodriguez, durante l’intervista con la moglie di Piersilvio Berlusconi, parlando di De Martino aveva detto di voler lasciare tutto al fato ed aveva strappato un sorriso alla Toffanin.

Fonte: Corriere della Sera