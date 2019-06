ROMA – Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti per un secondo figlio? L’ipotesi di una nuova gravidanza per la showgirl argentina, da poco tornata in coppia con il marito, farebbe la gioia di molti fan, che sarebbero felici di vedere un fratellino per Santiago.

Stefano e Belen, del resto, sono sempre più inseparabili, non solo nella vita privata ma anche in quella lavorativa: dopo le esperienze a Colorado per lei e a Made in Sud per lui si apprestano a tornare sul piccolo schermo insieme, con la Notte della Taranta Festival di Castrocaro.

E adesso i due starebbero davvero pensando anche di allargare la famiglia. Lo ha confermato l’ex ballerino di Amici in una intervista a Nuovo: “Per il momento Belen e io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”.

Belen e Stefano sono tornati insieme dopo una separazione che li ha visti avere altre relazioni. Per la showgirl la più importante è stata sicuramente quella con il campione di moto Andrea Iannone, ora fidanzato con Giulia De Lellis, mentre per De Martino la relazione con Gilda D’Ambrosio. (Fonte: Nuovo)