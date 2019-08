ROMA – Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno di nuovo insieme e, come raccontano al settimanale Oggi nel numero attualmente in edicola, non si lasceranno mai più. “Abbiamo già sbagliato, ora vogliamo stare insieme per sempre” dicono in esclusiva al settimanale nella loro prima intervista di coppia.

Nei giorni scorsi, il settimanale Di Più aveva parlato di una gravidanza non più smentita dalla coppia, con uno Stefano De Martino che l’aveva ufficialmente annunciata agli amici. A Oggi però, la showgirl argentina parla di “worK in progress”, ossia “lavori in corso”, frase che non conferma ma nemmeno smentisce le voci insistenti.

I due, già a partire dal prossimo 24 agosto debutteranno insieme in tv su Rai Due nella Notte della Taranta. Poi sarà il turno del Festival di Castrocaro il 3 settembre sempre su Rai 2: “Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vita”, dice Stefano. “In tv ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare. Vogliamo portare energia positiva”, aggiunge Belén. L’energia positiva è stata data dall’amore ritrovato: “Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare” spiega il ballerino.

Aggiunge Belén: “Sì, e vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”. De Martino racconta anche come sono cambiati i momenti in cui si discute: “Ognuno spegne l’altro. Quando uno inizia, l’altro media. Abbiamo imparato qualcosa negli anni, ci siamo fatti vecchi pure noi (ride, ndr), siamo diventati saggi”.

Quali sono i rispettivi pregi e difetti? “Mi piace come De Martino (lei lo chiama così, ndr) si gode la vita, gli basta poco… Quando sono di cattivo umore mi trascina da qualche parte e mi fa tornare felice. Difetti? Ha poca pazienza, ma non con me, con gli altri. Quindi va bene così”. E Stefano: “Se sono tornato qui dopo tre anni e mezzo, è perché di pregi Belén ne ha tanti. Uno su tutti: Belén è in grado di farti cambiare umore in poco tempo… E il difetto? Non si applica abbastanza. Sai quando a scuola ti dicono: ‘La bambina è capace, ma non si impegna’. Siccome è donna molto fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Io sono lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido”.

Fonte: Oggi