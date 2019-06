Belen Rodriguez e De Martino, appello contro conduzione Notte Taranta

ROMA – Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero stati chiamati da Rai 2 per condurre il backstage del concertone della Notte della Taranta. Un incarico, ancora non ufficiale, che però ha scatenato la protesta di universitari, docenti e artisti. Gli intellettuali non gradiscono e hanno lanciato un “Appello alla dignità”, per ora firmato da 18 persone, guidati dal professore Andrea carlino, storico dell’Università di Ginevra.

Nell’appello gli intellettuali accusano la Fondazione Notte della Taranti di aver tolto “dignità ad una manifestazione che è stata unico e speciale luogo di studio e di (re)invenzione della tradizione musicale salentina, di metissage culturale e sociale, di coinvolgimento della comunità locale e di lavoro scrupoloso sulle fonti della cultura popolare”.

I sottoscrittori dell’appello proseguono: “Ci chiediamo perché questa paziente costruzione, questo meraviglioso progetto creativo culturale, sociale e politico, debba ora infrangersi vendendo l’anima del Salento al gossip al trash, al populismo, all’acchiappa audience e all’acchiappa chiappe?. Non esprimiamo sia chiaro nessuna critica sulle scelte mercantili o artistiche di Raidue, ma la Fondazione Notte della Taranta, il suo presidente, il suo consiglio di amministrazione, il suo consiglio scientifico, perché assecondano anzi sono complici della trasformazione commerciale e sanremese del Concertone? Perché?”.