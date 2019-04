ROMA – Belen Rodriguez, dopo aver annunciato il ritorno ufficiale con Stefano De Martino, ora, sempre su Instagram, dedica al suo amato parole dolci. Parole dolci, dolcissime, d’amore: “Amore – scrive Belen su Instagram pubblicando una foto con De Martino – quando ti diranno che ti ho dimenticato, e anche se fossi io a dirlo, quando lo dirò, non credermi”. Non proprio il massimo dell’originalità a dire il vero. Il verso, infatti, si può copia&incollare dai migliori siti specializzati sulle frasi d’amore. Provare per credere. Basta cercare su “Google” qualcosa come “frasi d’amore super mega sdolcinate”. Indovinate: di chi è il verso? Un indizio? Non è di Belen.

Il ballerino, pubblicando la stessa foto di Belen, presa la tastiera non si tira indietro e rilancia: “Quando dico Lei, tutti sanno che parlo di te”. Altro che Federico Moccia, Altro che Tre Metri Sopra il Cielo. Ora non resta che aspettare i prossimi capitoli di questa tormentata e passionale storia d’amore. Fonte: Instagram.