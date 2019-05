ROMA – Belen Rodriguez e Stefano De Martino… si sposeranno di nuovo? Secondo “Tv Spy” non c’è dubbio. Presto i due si sposeranno di nuovo. Ma come, non si erano già sposati? Sì, infatti si tratterà del cosiddetto “rinnovo dei voti”.

Il magazine svela anche le probabili location delle seconde nozze: si tratterebbe delle Baleari (dove Belen e Stefano trascorreranno insieme le vacanze con loro figlio, Santiago) oppure Napoli, la città natale di Stefano.

Ma non è finita qui. Belen e Stefano, infatti, stanno pensando a un fratellino, o a una sorellina, per Santiago.

Ecco cosa scrive “TvSpy”:

“Belén e De Martino si risposano e pensano al secondo figlio. Spy vi anticipa che la showgirl e il conduttore di ‘Made in sud’, dopo essersi separati nel 2015, sono pronti a rinnovare la promessa d’amore, magari alle Isole Baleari dove andranno in vacanza quest’estate. Ma non è finita, perché Belén e Stefano stanno pensando a un fratellino (o una sorellina) per Santiago”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno da poco fatto ritorno in Italia dopo aver passato una vacanza in Marocco assieme al figlio Santiago.

L’argentina posta scatti di Stefano e scrive: “Tu mi piaci proprio tanto”. Lui risponde: “Sì a vita mia” e poi ancora: “Sei la mia vita”. Con loro il piccolo Santiago che felice riassapora la tenerezza tra mamma e papà. Qualcuno però sui social si chiede: “Ma quanto durerà?”. Fonte: Tv Spy.