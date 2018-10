MILANO – Belen Rodriguez ha ricevuto dall’inviato di Striscia la Notizia il suo 26° tapiro d’oro. Un record per la showgirl argentina che ha confermato la chiusura della sua storia d’amore con il pilota di MotoGp Andrea Iannone.

L’inviato di Striscia scherza con Belen, rivelandole che è il personaggio più “attapirato” nella storia del tg satirico. Solo pochi giorni fa d’altronde è stata fermata dalla polizia municipale perché ballava fuori dal tettuccio di un’auto in corsa.

Solo un modo per dimenticare Iannone? Questa la domanda di Staffelli: “Stava festeggiando l’addio a Iannone? È proprio finita? Lui sta con un’ombrellina per ripararsi dalle corna che cadono dal cielo?”. E Belen ha risposto: “Le corna non le faccio mai. È da quando ho 15 anni che sono sempre fidanzata”.

La showgirl ha dichiarato che preferisce restare single, ma Staffelli ribatte: “C’è Belen in giro libera e in cerca di un cuore!”. E lei replica: “Non solo di un cuore! Cosa ci faccio solo con un cuore?”.