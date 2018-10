Belen Rodriguez, incidente a “Tu sì que vales”: il vestito….

ROMA – Sabato 6 ottobre va in onda la nuova puntata di “Tu sì que vales”. Belen Rodriguez viene chiamata a sollevare un kettlebell, attrezzo ginnico a forma di sfera dal peso di 24 chili.

L’argentina si esibisce durante la performance di due campionesse di bodybuilding, Catalina e Valentina. Durante l’esercizio, la showgirl argentina va fuori di seno. “La tett***”, “la tett***””, le urlano i guidici. Il tutto avviene mente la telecamera inquadra Belen di spalle.

Nei giorni scorsi, Belen Rodriguez ha raccontato in un’intervista di essere stata una studentessa modello. “Prendevo 10, 10 e poi 10. Non studiavo nemmeno, talmente era bravo”. E’ proprio lei, la showgirl argentina, ha raccontare la sua vita da ragazza, durante gli studi.

I voti alti che prendeva a scuola però non sono bastati per evitarle le sospensioni dalla scuola per via del suo comportamento: “Non ero secchiona eh! Stavo attenta – ha fatto sapere in un’intervista a Fuorigioco, inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport – Al contrario, ero pessima in comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole”.

Una volta ad esempio, per motivi importanti, ha tentato la fuga: “Sono scappata dalla scuola. E il preside mi ha beccata mentre scavalcavo il cancello, un cancello altissimo. Ma la motivazione era giusta. Una mia compagna aveva perso il papà e non ci permettevano di andare al funerale. Io ci sono andata lo stesso. Avevo 16 anni”.