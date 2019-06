Belen Rodriguez senza vestiti abbraccia i fiori: “Copriti”, “sei volgare”

ROMA – In casa DeMartino-Rodriguez potrebbe presto arrivare un bebè. Da quando il settimanale Spy ha pubblicato questa indiscrezione dicendo del probabile arrivo di una femminuccia, i siti di gossip non parlano di altro.

Ovviamente la coppia non ha rilasciato nessuna conferma in merito, ma gli indizi ci sono tutti. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da parte loro non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia anche in vista del secondo matrimonio che probabilmente si svolgerà ad Ibiza.

Intanto Belen pubblica su Instagram delle foto molto sensuali in cui è sdraiata in un letto senza vestiti, coperta solo da un lenzuolo e mentre abbraccia dei fiori. Lo scatto ha scatenato gli ormoni (“quanto vorrei essere quel mazzo di fiori” scrive infatti qualcuno) ed anche delle critiche: “Abbiamo capito che hai un gran bel cu…o”. “Basta, sei una bella donna ma copriti…”. Qualcuno ci va giù pesante scrivendo: “Non è servito a niente che Stefano è tornato. Sarai sempre la solita Belen: Volgare”.

Belen ha intanto pubblicato una nuova stories su Instagram, in cui appare insieme al figlio Santiago al parco. La ripresa è dall’alto e mostra una pancina sospetta, accentuata da una tuta di Jeans larga che mostra un rigonfiamento.Che sia un accenno di pancino? Per una magra come lei, qualcosa di certo si dovrebbe vedere solo al sesto mese.